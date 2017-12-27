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Мать отыскала пропавшую во время первой чеченской войны дочь

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Пропавшую во время первой чеченской войны девочку нашли в дагестанском психоневрологическом интернате. Об этом РИА Новости рассказали в региональном Минсоцразвития.

Ребенка — инвалида первой группы — эвакуировали из Чечни без документов в 1995 году. «Не говорящая по-русски, девочка была доставлена в один из социальных центров», — отметили в ведомстве. «Комсомольская правда» уточняет, что тогда ребенку было 6 лет, и она страдала психоневрологическим заболеванием.

Ее мать, Рабат Ибрагимова, занималась поисками дочери в течение двадцати лет и нашла ее в интернате «Милосердие», куда девушку поместили после достижения совершеннолетия. Заведение посетила целая делегация из Чечни.

Родственные связи подтвердили с помощью теста образцов ДНК. Власти Дагестана помогли семье оформить все необходимые документы.

26 сентября сообщалось о жительнице Челябинска Зое Тугановой, в пользу которой суд взыскал миллион рублей за подмену ребенка в роддоме 30 лет назад. Она опротестовала решение, так как назначенных средств, по ее мнению, не хватит для того, чтобы помочь биологической дочери Люции.

В 2017-м году Туганова сделала ДНК-тест и узнала, что воспитывала чужого ребенка, а кровную дочь смогла отыскать в соцсетях по фотографиям. И подтвердила догадку новым исследованием.

Выяснилось, что настоящая дочь истицы славянской внешности вызвала неприятие у воспитывавшего ее отца-башкира. Из ревности он убил односельчанина, которого счел настоящим отцом девочки. Его жена умерла от алкоголизма, и Люция попала в детдом. Теперь у нее трое детей и неработающий муж. Живет семья на пособие по инвалидности.

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