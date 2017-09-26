Челябинка опротестовала миллион рублей компенсации за подмену ребенка в роддоме

Жительница Челябинска Зоя Туганова, в пользу которой суд взыскал компенсацию в миллион рублей за подмену ребенка в роддоме 30 лет назад, обжаловала решение. Об этом во вторник, 26 сентября, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Центрального районного суда Челябинска Наталью Прохорову.

«Истица не согласна с размером компенсации и требует ее увеличения», — пояснила собеседница агентства.

По данным суда, 23 августа в пользу Тугановой была взыскана компенсация морального вреда в размере 1 миллион рублей с России в лице министерства финансов. Потерпевшая требовала взыскать 10 миллионов рублей с областного перинатального центра и министерства здравоохранения области.

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Решение суда решили опротестовать и в Минфине: в ведомстве не согласились с возложенной обязанностью выплаты компенсации. Обе жалобы направят в Челябинский областной суд, добавила Прохорова.

Истица просила суд назначить ей компенсацию, чтобы помочь своей биологической дочери Люции, которая из-за ошибки медицинского персонала роддома попала в неблагополучную малообеспеченную семью. После того как в 2017 году Туганова сделала ДНК-тест и обнаружила, что 30 лет воспитывала неродного ребенка, она нашла кровную дочь в соцсетях по фотографии. Новое исследование установило их родство.

Выяснилось, что настоящая дочь Тугановой, девочка славянской внешности, вызвала непринятие у воспитывающего ее отца-башкира: из ревности он убил односельчанина, которого посчитал настоящим отцом ребенка, а мать умерла от алкоголизма. В результате Люция с инвалидностью по слуху оказалась в детдоме. Она рано вышла замуж и родила троих детей, при этом ее семья оказалась также малообеспеченной: муж не работает, они живут на пособие по инвалидности.