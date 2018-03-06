На Кубани должник сбил пристава за попытку арестовать его машину

На Кубани должник сбил судебного пристава, пришедшего арестовать его машину. Об этом во вторник, 6 марта, сообщается на сайте УФССП по Краснодарскому краю.

Инцидент произошел, когда пристав-исполнитель Юрий Середа пришел к неплательщику, чтобы составить акт описи и ареста его имущества. Мужчина задолжал более миллиона рублей по кредитам, а кроме того, не доплатил государству 300 тысяч рублей налогов.

«Увидев судебного пристава, составляющего акт описи и ареста автомобиля марки Huyndai, должник проявил всю гамму негативных эмоций. Сначала он оскорбил его нецензурной бранью. Затем сел за руль описываемого автомобиля и совершил наезд на работника службы», — рассказали в пресс-службе ведомства.

Пристав не получил серьезных травм, однако в отношении буйного должника все же возбудили уголовное дело. За применение насилия в отношении представителя власти ему грозит до 200 тысяч штрафа либо до пяти лет лишения свободы.

28 декабря прошлого года на Урале осудили должника, убившего пристава бутылкой из-под виски. Мужчина выбросил пустую тару из окна и попал по голове сотруднику УФССП, приехавшему арестовывать имущество его тещи.

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