Должник бросил из окна бутылку виски, убил пристава и попал в колонию

Свердловский областной суд вынес приговор местному предпринимателю Виталию Сиволапу, который смертельно ранил судебного пристава. Об этом в четверг, 28 декабря, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.

«Сиволап приговорен к 15 годам и одному месяцу колонии строгого режима с ограничением на два года», — сказали в пресс-службе.

Мужчина признан виновным по статьям 295 УК РФ («Посягательство на жизнь судебного пристава в связи с исполнением решения суда, совершенное в целях воспрепятствования законной деятельности указанного лица, и из мести за такую деятельность») и 177 УК РФ («Злостное уклонение гражданина от погашения кредиторской задолженности в крупном размере после вступления в законную силу соответствующего судебного акта»).

Суд также постановил взыскать с Сиволапа ущерб в размере более 6,3 миллиона рублей и обязал его выплачивать ежемесячно в пользу несовершеннолетнего ребенка погибшего более 17,9 тысячи рублей до его совершеннолетия.

Судебный пристав скончался от серьезной травмы головы в марте этого года. В октябре 2016 года на него из окна дома упала бутылка из-под виски, когда он приехал арестовывать имущество тещи Сиволапа. Спустя несколько дней после инцидента бизнесмен был взят под стражу по подозрению в том, что именно он бросил бутылку.

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