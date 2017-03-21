Пристав из Екатеринбурга умер после попадания в него выброшенной из окна бутылки

В Екатеринбурге скончался судебный пристав, получивший серьезную травму, после того, как в октябре 2016 года на него из окна дома упала бутылка. Об этом на своей странице в Twitter сообщил руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Свердловской области Владимир Осьмак.

5 октября 2016 года судебный пристав, находившийся при исполнении служебных обязанностей, был травмирован выброшенной из окна многоэтажки бутылкой из-под виски. Изначально сообщалось, что на него упала ваза. Мужчина был госпитализирован с черепно-мозговой травмой в тяжелом состоянии.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело по части 2 статьи 318 УК РФ («Применение насилия, опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти»). Делом занялся отдел особо важных дел следственного областного управления Следственного комитета.

Через несколько дней подозреваемого арестовали. Им оказался 41-летний предприниматель Виталий Сиволап. Он утверждал, что не причастен к инциденту.

По информации Ura.ru, Сиволап проходил свидетелем по делу о взятках в особо крупном размере и давал показания на группу чиновников, а также предпринимателей. Отмечается, что пристав приехал арестовывать имущество тещи Сиволапа.