Должника предложили посадить за убийство пристава брошенной из окна бутылкой

Прокурор попросил приговорить к 17 годам колонии екатеринбургского бизнесмена Виталия Сиволапа по делу о гибели судебного пристава, на которого упала бутылка из-под виски Chivas Regal. Об этом гособвинитель заявил в ходе прений в Свердловском областном суде в четверг, 14 декабря, передает Znak.com.

Прокурор считает, что подсудимый виновен в убийстве сотрудника ФССП Сергея Дмитриева и уклонении от уплаты кредиторской задолженности. Представитель обвинения указал, что Сиволап в отношениях с приставами вел себя агрессивно, намекал, что «если бы сейчас были 90-е, то разобрался бы с приставами по-другому», «обещал, что на голову может упасть некий предмет».

«На месте происшествия Сиволап вел себя вызывающе. После произошедшего вышел из подъезда и только заметил, что "в этом доме приставов, видимо, не любят"», — зачитала гособвинитель показания коллег пристава Дмитриева, присутствовавшего на месте преступления.

Что же касается второго эпизода, то у Сиволапа была возможность оплатить свои долги, однако он всячески уклонялся от этого, заявил прокурор. По его словам, бизнесмен переписал все имущество на бывшую супругу и тещу.

«В этой части действия подсудимого напоминают то, о чем говорил герой актера Папанова в фильме "Берегись автомобиля" своему зятю: "Ты вообще живешь на совете по доверенности! Машина на имя жены, дача на мне, у тебя ничего нет", — сказал гособвинитель.

Подсудимый отрицает свою вину. «Меня судят за преступление, которого я не совершал. Уважаемый суд, когда меня только задержали, мне сразу сказали: "Ты лучше сознайся, иначе тебя закатают по полной". Я только сейчас понял, что это такое», — заявил Сиволап.

21 марта 2016 года от травмы головы умер судебный пристав, в которого 5 октября того же года попала выброшенная из окна многоэтажного дома бутылка из-под виски. Сотрудник ФССП приехал арестовывать имущество тещи Сиволапа. В то же время бизнесмен был взят под стражу через несколько дней по подозрению в том, что именно он бросил бутылку.

