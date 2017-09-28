Кузбасский пристав притворился девушкой ради встречи с должником

Судебный пристав из города Мыски (Кемеровская область) создал фейковый аккаунт в соцсетях и выдал себя за девушку, чтобы связаться с должником. Об этом в четверг, 28 сентября, сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Согласно данным управления, местный житель за три года накопил долг по алиментам в размере 200 тысяч рублей. В ноябре прошлого года приставы начали розыск неплательщика, однако это затруднялось тем, что по месту регистрации он не проживал.

Некоторое время спустя сотрудник УФССП обнаружил аккаунт должника в соцсети. Он зарегистрировался там от имени девушки и предложил мужчине познакомиться. Разыскиваемый алиментщик пошел на контакт, однако пояснил, что в данный момент встретиться не может, так как находится в больнице. «Девушка» предложила навестить его и узнала точное местонахождение должника.

В управлении отметили, что при встрече с приставом мужчина был удивлен и пояснил, что у него не было намерения скрываться. Его проинформировали, что после выписки мужчина должен явиться в городской отдел судебных пристав, где в его отношении заведут административный протокол по статье 5.35 КоАП РФ за неуплату алиментов.