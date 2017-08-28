Петербуржец попросился под арест ради избавления от запоя

Житель Санкт-Петербурга, уклоняющийся от выплаты алиментов, проведет пять суток под административным арестом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП).

Мужчина долгое время не переводил деньги на содержание своей дочери, в результате чего образовался долг в размере 200 тысяч рублей. На алиментщика составили протокол, суд приговорил его к 150 часам обязательных работ.

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Через несколько дней должник попросил судебного пристава заменить это наказание арестом, объяснив, что страдает алкоголизмом и работать не может, а временное заточение, по его мнению, поможет ему выйти из запоя. Пристав посодействовал, составив другой протокол — в связи с отказом от отбывания обязательных работ. «На судебное заседание гражданин прибыл с пакетом вещей и в приподнятом настроении», — отметили в УФССП.

После того как суд назначил мужчине пять суток ареста, родственники петербуржца поблагодарили пристава. «Они сообщили, что гражданин хочет вновь начать финансово помогать своей дочери, но для этого ему надо побороть алкогольную зависимость», — заключили в управлении.

В апреле сообщалось, что Роспотребнадзор зафиксировал снижение более чем на треть (на 36 процентов) количества больных алкоголизмом, впервые взятых на диспансерное наблюдение. Число больных алкоголизмом, состоящих на учете в лечебно-профилактических организациях, уменьшилось на 24 процента.