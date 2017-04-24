Избившего полицейского жителя Карелии обязали лечиться от алкоголизма

В Карелии жителя поселка Лоухи приговорили к 2,5 годам заключения условно и обязали пройти курс лечения от алкоголизма за то, что он ударил полицейского. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

4 февраля сотрудники патрульно-постовой службы обнаружили на улице поселка пьяного мужчину, вид которого «оскорблял человеческое достоинство и общественную нравственность». Полицейские хотели проводить его в отделение полиции для составления административного протокола, однако нарушитель стал оказывать сопротивление. Он ударил одного из стражей порядка кулаком по лицу, а также порвал его форменную одежду.

Мужчину признали виновным в совершении преступления по статье «Применение насилия, не опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей». Поскольку подсудимый ранее неоднократно совершал административные нарушения, связанные с употреблением алкоголя, суд возложил на него обязанность пройти курс лечения у нарколога.

В августе 2016 года жительница Саратовской области несколько раз ударила по голове полицейского, попытавшегося задержать ее внука за административное правонарушение. Пенсионерка в этот момент была пьяна.