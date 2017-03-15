Отказавшуюся покидать квартиру знакомой пермячку осудили за избиение участкового

Осинский районный суд Пермского края вынес приговор в отношении безработной 42-летней жительницы села Елово, которая отказалась покидать квартиру знакомой, устроила скандал и избила попытавшегося увести ее участкового. Об этом в среду, 15 марта, сообщает пресс-служба МВД России.

Женщина признана виновной по части 1 статьи 318 («Применение насилия в отношении представителя власти»), статьи 319 («Оскорбление представителя власти») и части 2 статьи 306 («Заведомо ложный донос») УК РФ. Суд приговорил ее к одному году и четырем месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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«В январе прошлого года участковый уполномоченный полиции прибыл в один из домов по сообщению о правонарушении. По указанному адресу находилась женщина, которая устроила скандал и не хотела покидать квартиру своей знакомой», — говорится в сообщении.

На требование полицейского освободить чужое жилище женщина ответила отказом и нецензурной бранью, а затем нанесла стражу порядка несколько ударов руками и ногами по телу. Ее задержали и доставили в дежурную часть, где она продолжила оскорблять стража порядка.

«Находясь в помещении отдела внутренних дел, гражданка заявила о том, что сотрудник полиции нанёс ей побои и оскорбил. (...) В ходе проверки по данному факту противоправные действия, якобы совершённые полицейским в отношении женщины, не нашли своего подтверждения», — отмечают в МВД.

30 ноября 2016 года стало известно, что в отношении 28-летней жительницы подмосковного Ногинска возбуждено уголовное дело за то, что при задержании в центре Москвы она ударила полицейского головой в нос.

