На Алтае подозреваемый в угоне избил полицейского молотком

В городе Бийске (Алтайский край) угонщик избил полицейского молотком. Об этом в четверг, 23 марта, сообщается на сайте краевого следственного управления Следственного комитета.

Вечером 22 марта сотрудники ДПС попытались задержать местного жителя, подозреваемого в угоне автомобиля, но мужчина оказал сопротивление. Он несколько раз ударил полицейского по голове молотком и намеревался скрыться с места происшествия. Чтобы задержать нападавшего, инспектору пришлось выстрелить ему в ногу.

Подозреваемый и полицейский госпитализированы, их жизни и здоровью ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по статье 318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей»).

14 марта в городе Бодайбо в Иркутской области 61-летняя женщина напала с двумя топорами на полицейского. В правоохранительные органы обратилась женщина, сообщившая о соседке, повредившей двери двух квартир. Когда прибывший на место полицейский потребовал пенсионерку прекратить, она бросила один топор в его сторону, а вторым нанесла несколько ударов по бронежилету сотрудника. В отношении женщины была применена физическая сила, после чего ее госпитализировали в психиатрическое отделение местной больницы.