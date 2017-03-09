Бабушка школьника из Марий-Эл обезвредила вооруженного ножом дебошира

Следователи предъявили обвинение в хулиганстве 36-летнему жителю города Волжск (Республика Марий-Эл), который напал с ножом на заместителя директора местной школы. Об этом в четверг, 9 марта, сообщила пресс-служба республиканского управления СК.

По данным следствия, пьяный мужчина 2 марта пришел в школу к дочери и своим поведением напугал детей. Заместитель директора учебного заведения сделала ему замечание и попросила уйти. В ответ дебошир вытащил нож, схватил ее за горло и стал угрожать.

Бабушка одного из учеников ухватила мужчину за руку с ножом, после чего он другой рукой вынул еще один нож. «Пожилая женщина пригрозила вызовом полиции, и мужчина успокоился», — сообщил «Интерфаксу» представитель СК.

Как сообщается, дебошира арестовали.

21 января сообщалось, что в городе Ревда Свердловской области переодевшийся в старушку полицейский задержал на месте преступления подозреваемого в нападениях на пожилых женщин. С ноября 2015 года в полицию обратились шесть пенсионерок с сообщениями о грабежах. Преступления происходили по одной схеме: злоумышленник догонял жертву, нападал на нее сзади, вырывал сумку и убегал.