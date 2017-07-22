Судебные приставы в Волгограде арестовали ковер местной жительницы, задолжавшей 30 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте регионального управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП).

Отмечается, что женщина, сделав ремонт в квартире, «одной из первых новых вещей для интерьера купила красивый ковер из натуральной шерсти». УФССП указывает, что волгоградка не являлась к приставу на прием, и тот факт, что из-за долга имущество могут арестовать, ее не волновал.

Вскоре сотрудник управления пришел к должнице, чтобы проверить ее имущественное положение. В ходе совершения исполнительных действий он наложил арест на ковер, который находился еще в упаковке.

«Женщина, поняв, что может навсегда лишиться ковра, который она так долго искала, оплатила сумму долга, а также исполнительский сбор в полном объеме на следующий день», — отметили в УФССП.

Судебный пристав снял арест с имущества, а должница пообещала, что больше не будет уклоняться от оплаты долгов.

В прошлом году в Нижегородской области приставы арестовали девять страусов за долги хозяина фермы.