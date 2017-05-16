Опасения за урожай виртуальных кабачков заставили новосибирца выплатить алименты

В Новосибирске мужчина погасил долг по алиментам в размере 54 тысяч рублей из страха за виртуальный огород в симуляторе фермы после того, как приставы арестовали его iPhone 7. Об этом сообщается на сайте областного управления ФССП.

Отмечается, что мужчина отказался платить, поскольку был уверен, что мать его восьмилетнего сына тратит все деньги на себя и не вкладывает их в развитие ребенка.

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Стоимость изъятого смартфона полностью покрыла задолженность. «Должник заявил, что телефон ему необходим, как воздух. Без него личная жизнь неплательщика пойдет прахом, партнеры не смогут дозвониться, а свежая посадка кабачков в одном из популярных симуляторов фермы сгниет до того, как мужчина успеет ее собрать», — отмечается в сообщении управления. Через полчаса должник принес необходимую сумму приставам.

Спустя две недели женщина вновь сообщила приставам, что мужчина не выплатил алименты в положенный срок. Испугавшись возможного приезда специалиста для оценки имущества, должник заявил, что только что устроился на официальную работу. Спустя несколько часов он предоставил квитанции о выплате алиментов.

Уточняется, что после произошедшего средства на содержание ребенка стали удерживать из заработной платы мужчины.

В августе 2016 года житель Дагестана погасил долги за нарушение правил дорожного движения после того, как судебные приставы арестовали его мобильный телефон, при помощи которого он ловил покемонов в игре Pokemon GO. За мужчиной числились семь долгов на сумму свыше 13 тысяч рублей. Мужчина вернул всю сумму в течение суток.

