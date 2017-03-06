В Петербурге арестовали 250 тысяч бутылок с алкоголем

В Санкт-Петербурге судебные приставы арестовали алкогольную продукцию и оборудование компании «Группа Ладога», сумма налоговой задолженности которой составляет более 720 миллионов рублей. Об этом в понедельник, 6 марта, сообщается на сайте управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) России по городу.

«[В УФССП] поступил лист об исполнительных действиях, в рамках которых необходимо было наложить обеспечительный арест на имущество компании-должника. Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области, в котором сейчас рассматриваются материалы дела, пришел к выводу о необходимости принятия данных мер», — заявили в пресс-службе ведомства. Уточняется, что всего под санкции попали 248 646 бутылок с алкогольными напитками.

Продукцию оставили на хранение генеральному директору «Группы Ладога», предупредив его об уголовной ответственности согласно статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» УК РФ.

После того как решение суда вступит в силу, компания должна будет погасить долг. В противном случае продукция компании будет изъята и реализована в счет уплаты обязательств.

В 2015 году «Ладога», которая долгое время пыталась оспорить в суде долг в 700 миллионов рублей, решила объявить себя банкротом и перевести управление на другое юридическое лицо, сообщал «Деловой Петербург».

Компания «Ладога» основана в 1995 году и в настоящее время является одной из крупнейших российских компаний, занимающихся производством и торговлей алкогольной продукцией.