Раскрыты самые популярные методы вывода денег из России

Центробанк впервые опубликовал оценку объема и структуры сомнительных операций российских банков.

Чаще всего для вывода денег за границу в 2017 году использовались операции авансирования импорта товаров — 23 миллиарда рублей, или 24 процента от общего объема вывода средств за рубеж, а также переводы по сделкам с услугами — 21 миллиард рублей, следует из данных регулятора.

Кроме того, капитал выводился за границу через переводы по документам Федеральной службы судебных приставов (19 миллиардов рублей), переводы по сделкам с ценными бумагами и импорт товаров в рамках Таможенного союза (по 13 миллиардов рублей), а также импорт товаров с использованием льготных режимов (3 миллиарда рублей) и иным схемам (4 миллиарда рублей).

Основным путем обналичивания в 2017 году была выдача денег со счетов физлиц и счетов платежных карт — 152 миллиарда рублей, или 47 процентов от общего объема. Чуть меньшая сумма была переведена в наличные с помощью выдачи по платежным картам юрлиц — 135 миллиардов рублей. Через выдачу индивидуальным предпринимателям было проведено 15 миллиардов рублей, через иные схемы — 24 миллиарда рублей.

ЦБ собирается регулярно проводить встречи с руководством банков, на которых планируется информировать о новых схемах сомнительных операций и предоставлять рекомендации по противодействию им. В дальнейшем оценка будет регулярно обновляться «в целях улучшения информационного обеспечения поднадзорных организаций».

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018-м составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годах он сократится до 8-9 миллиардов долларов.

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