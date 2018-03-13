Экономика
 
Последние новости
На Украине рассказали о коварном плане «Газпрома»
Найдены поставщики элитного санкционного алкоголя в Северную Корею
Журналистка закатила глаза в прямом эфире и восхитила зрителей
Николас Кейдж спустя 20 лет добился роли Супермена
Украина отказалась от всех соревнований в России
НАСА отругало SpaceX
Новую главу ЦРУ припугнули арестом в Европе

Отток капитала из России удвоился

Перейти в «Мою Ленту»

Вывоз капитала из России в январе-феврале увеличился в годовом выражении в 2,2 раза и достиг 9,8 миллиарда долларов, следует из материалов Центробанка.

Отток был связан преимущественно с ростом иностранных активов прочих секторов, поясняет Банк России. Профицит счета текущих операций в январе-феврале 2018 года увеличился с 14,5 до 20,8 миллиарда долларов.

«Определяющим стало существенное укрепление торгового баланса под влиянием продолжающегося второй год подряд роста экспорта, опережающего темпы восстановления импорта. Положительное сальдо внешней торговли товарами выросло по сравнению с январем-февралем 2017 года на 7,4 миллиарда долларов — до 29,6 миллиарда долларов при незначительном увеличении совокупного отрицательного сальдо других компонентов текущего счета», — говорится в сообщении ЦБ.

При этом международные резервы России за два месяца с начала 2018 года выросли на 8,4 миллиарда долларов — до 23,7 миллиарда долларов.

В январе отток капитала резко вырос в 2,3 раза по сравнению с аналогичным месяцем 2017 года. Тогда регулятор также указал, что отток был связан с ростом иностранных активов банков и прочих предприятий.

28 января советник президента России Сергей Глазьев заявил, что отток средств из российской экономики за последние 30 лет превысил триллион долларов.

Согласно прогнозу ЦБ, отток капитала в 2018 году составит около 16 миллиардов долларов. В 2019-2020 годам он сократится до 8-9 миллиардов долларов.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа сумма утекших из России за 30 лет денег
Отток капитала из России вырос на 60 процентов
Центробанк понадеялся на снижение оттока капитала из страны
Другие материалы рубрики
Экономика00:04Сегодня

Надоили

Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
18:44Сегодня

«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО

20:17Сегодня

На ЯМЭФ уделят особое внимание европейским и азиатским инвесторам

17:31Сегодня

Правительство пожаловалось на дефицит молока в России

Экономика00:05 6 марта

Подкачали

Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться
17:58Сегодня

Корпорация МСП поддержит инвестпроекты Новгородской области

18:50Сегодня

Украина опечалилась из-за стальных пошлин США

15:58Сегодня

«Аэрофлот» начал добиваться уголовного наказания для двух пассажирок

Экономика12:57 5 марта

Расчистить небо

Красноярск работает над улучшением экологической обстановки в городе
16:46Сегодня

«Газпром» призвал Украину доказать собственную целесообразность

16:02Сегодня

Раскрыта стоимость проданного гигантского алмаза

18:0312 марта

«ЕвроХим» получил первые тонны калия на новом комбинате в Усолье

Россия
«Упали и замерли в одном каком-то положении»
Как кризис изменил секс, работу и еду россиян
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
Владимир Путин«Я на медведе пока не скакал»
Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах
Названо число наемников ЧВК Вагнера
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Избиение подростка полицейским на улице попало на видео
В Госдуме предложили узаконить понятие «информационная война»
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Найдены поставщики элитного санкционного алкоголя в Северную Корею
Трамп отреагировал на обвинение России в отравлении Скрипаля
Новую главу ЦРУ припугнули арестом в Европе
Чичваркин пожаловался на лузгающих семечки шпионов в Лондоне
Палестинского премьер-министра попытались взорвать в секторе Газа
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Украина пообещала Британии помощь в расследовании отравления Скрипаля
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Киевские власти приготовились обвинить Надежду Савченко в подготовке переворота
Киев испугался замыслов Собчак относительно Крыма
Первый президент Украины призвал снять второго с участия в минских переговорах
Надежда Савченко согласилась прийти на допрос в СБУ
Все материалы
Экономика
Надоили
Россия испугалась белорусского молока. Лукашенко в бешенстве
«Газпром нефть» открыла ледовый дворец в ЯНАО
Отток капитала из России удвоился
Правительство пожаловалось на дефицит молока в России
Украина опечалилась из-за стальных пошлин США
«Газпром» призвал Украину доказать собственную целесообразность
Раскрыта стоимость проданного гигантского алмаза
Все материалы
Силовые структуры
Мордастый, на выход!
Бывший гаишник изнасиловал 27 женщин, немного посидел и вышел
Засветились
Они превратили радиацию в оружие и незаметно убивали людей
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Бывшего начальника столичного угрозыска арестовали за взятку
В Петербурге разбойник сломал знакомому нос ради котенка
Водитель BMW избил женщину на глазах ее детей и избежал тюрьмы
Бывший директор ФСБ рассказал о неписаном кодексе разведок о выданных шпионах
Все материалы
Наука и техника
Пуск «Ангары-А5» с ПлесецкаЕще полетаем
«Роскосмос» просит денег на самую бесполезную и дорогую ракету
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
НАСА отругало SpaceX
Apple назвала дату следующей презентации
Вблизи Млечного Пути нашли мертвую галактику
В ролике с российским «Кинжалом» нашли «странные моменты»
Все материалы
Спорт
Георгий Джикия в составе сборной РоссииБеззащитная Россия
Сборная осталась без обороны. Кто спасет ее от пропущенных голов?
Украинские биатлонисты бойкотировали этап Кубка мира в Тюмени
Бьорндалена приглашали выступать на Олимпиаде не за ту страну
Украинский министр призвал к бойкоту соревнований в «стране-агрессоре»
Овечкин забросил 600-ю шайбу в НХЛ
Горнолыжник принес России пятое золото на Паралимпиаде
Неймар попросил папу устроить его в «Реал»
Все материалы
Культура
Актёр Олег Табаков в роли Виктора Балакирева в кинофильме "Случай с Полыниным" режиссёра А. Сахарова.Дело табак
Табаков влюбил в себя всю страну, умер и не оставил замены
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
Вечный Олег
Ушел из жизни актер Олег Табаков
Табакова похоронят рядом с Броневым и Зельдиным
Николас Кейдж спустя 20 лет добился роли Супермена
Умер популярный в 1990-х рэпер
Джуд Лоу впервые показался в образе Дамблдора
Все материалы
Интернет и СМИ
Лайк за упокой
Блогеры умирают, но их каналы продолжают жить своей жизнью
«Батя в здании, спасайте задницы!»
Гуляй, рука
Найден способ взломать компьютер через наушники
Журналистам запретили снимать обнаженные ягодицы серфингисток
Девушка сделала интимные фото с незнакомцами из Tinder и прославилась
National Geographic покаялся в многолетнем расизме
Все материалы
Ценности
Юбер де ЖиваншиСносу не будет
Ему доставались лучшие женщины. Их мужья были только рады
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Мохнатые красоты
Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Американцы сделали из Путина модный принт
Пожирающие людей куртки стали главным фэшн-мемом месяца
iPhone X отлили в жидком золоте
Определена идеальная форма губ
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
Чернокожий повар решил брать с белых гостей плату за расовое неравенство
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Грибник вырастил из найденного «щенка» 80-килограммового медведя
Старушка поймала рыбу размером с себя и решила кормить ей сына
Бывший священник стал звездой гей-порно в 83 года
Американка добилась славы благодаря переодеваниям в подгузники
Все материалы
Cамые безумные внедорожники Женевы
Пять кроссоверов, которые заставят вас оборачиваться
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Mercedes-Benz возобновил производство обивки сидений для 61-летнего спорткара
На «Маздах» появятся цифровая приборка
Появилось первое изображение новой Toyota RAV4
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы