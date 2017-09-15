Центробанк понадеялся на снижение оттока капитала из страны

Прогноз по оттоку капитала из России в 2017 году понижен с 19 миллиардов долларов до 17 миллиардов долларов, об этом говорится в докладе Центробанка о денежно-кредитной политике.

«Параллельно с сокращением профицита текущего счета уменьшится и чистый вывоз капитала частным сектором с 17 миллиардов долларов в 2017 году до 10 миллиардов долларов в 2018-2020 годах», — указывается в документе.

11 сентября ЦБ отрапортовал о том, что по итогам восьми месяцев 2017 года отток капитала из России достиг 12,1 миллиарда долларов. По сравнению с январем-августом прошлого года объем вывоза вырос в 1,7 раза.

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В апреле замминистра финансов России Владимир Колычев заявил, что отток капитала в нынешнем году прогнозируется на прошлогоднем уровне — около 1-1,5 процента ВВП. По данным ЦБ, чистый отток капитала из России в 2016 году сократился почти в четыре раза и составил 15,4 миллиарда долларов.

Согласно расчетам Минэкономразвития, приток капитала в Россию восстановится не ранее 2023 года.