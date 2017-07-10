Отток капитала из российских активов подскочил в 74 раза

Отток средств из фондов, ориентированных на российские активы, за неделю, завершившуюся 5 июля, подскочил до 29,4 миллиона долларов. Неделей ранее показатель составлял 0,4 миллиона долларов, он вырос в 73,5 раза. Такие данные Emerging Portfolio Fund Research (EPFR) приводятся в обзоре Sberbank CIB, сообщает РИА Новости.

Отток средств продолжается уже месяц, отмечается в материалах Sberbank CIB. «При этом работающие на российском рынке структуры продемонстрировали негативную динамику четвертый раз подряд, а в общей сложности чистый отток по итогам четырех недель составил почти 230 миллионов долларов», — сказано в сообщении.

Материалы по теме «Инвестклимат у нас ниже нуля» Почему из России бегут миллиарды долларов

Лучшую динамику активов под управлением БРИКС показала Южная Африка — приток на 0,12 процента, или 55,3 миллиона долларов. Самый большой показатель по абсолютному притоку средств продемонстрировала Индия (111 миллионов долларов).

3 июля газета «Коммерсантъ» сообщила, что зарубежные инвесторы вывели из российских акций более 1,6 миллиарда долларов, это максимальный отток за последние три с половиной года.

По данным ЦБ, с января по май чистый вывоз капитала из России достиг 22,4 миллиарда долларов. За аналогичный период 2016 года показатель составил 10,3 миллиарда долларов.