Правительство попросит у россиян «немножко» денег

Правительство может увеличить программу заимствований на внутреннем рынке в нынешнем году на 200 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава департамента госдолга Минфина РФ Константин Вышковский, сообщает Reuters.

«Да, немножко можем увеличить, миллиардов на двести. Это связано с тем, что рубль был крепче, чем тот, с которым сверстан бюджет», — сказал он.

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По его словам, увеличение программы не будет перераспределением объема с внешних на внутренние займы. «Если мы что-то сейчас изменим, то это никак не связано с санкционной темой. Это, наоборот, связано с макроэкономической», — отметил чиновник.

При этом, как и ожидалось ранее, Минфин не исключает возможности выхода на внешний рынок займов осенью 2018 года.

Принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» 17 апреля писала, что в Кремле и правительстве обсуждается идея привлечения денег населения через продажу гражданам облигаций федерального займа в качестве защитной меры против жестких санкций США.

В январе замглавы Минфина Сергей Сторчак сообщал, что ведомство может сократить программу внутренних заимствований на 2018 год, если благоприятная конъюнктура на нефтяном рынке сохранится.

Объем привлечения средств через внутренние заимствования в 2018 году ранее был запланирован в объеме 1,45 триллиона рублей, размер чистого привлечения — более 817 миллиардов рублей.

В бюджете России на 2018 год предусмотрен курс 64,7 рубля за доллар. В начале года стоимость доллара колебалась в районе 57-58 рублей. К 13:45 мск 23 апреля американская валюта торговалась на Московской бирже за 62,09 рубля.

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