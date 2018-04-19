Банк России перестал бояться обвала рубля

Банк России 18 апреля закупил для Минфина иностранную валюту на 17,5 миллиарда рублей впервые после почти недельного перерыва. Об этом говорится в материалах на сайте регулятора в четверг, 19 апреля.

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Согласно плановому объему закупок, министерство финансов в период с 6 апреля по 8 мая должно было каждый рабочий день приобретать валюты на 11,5 миллиарда рублей. Общий запланированный объем закупок составил 240,7 миллиарда рублей.

Однако с понедельника, 16 апреля, регулятор приостановил соответствующие операции из-за резкого ослабления курса национальной валюты на фоне санкций США. В ЦБ пояснили, что возобновят покупку валюты в интересах Минфина, когда российский рынок станет стабильнее.

Вашингтон 6 апреля ввел санкции в отношении России. Ограничения коснулись российских олигархов и компаний, чиновников и топ-менеджеров госкорпораций. После этого российский фондовый рынок обрушился, курс рубля обновил минимумы за полтора года.

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