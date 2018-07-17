Россиянам разрешили платить налоги вперед

Россияне смогут платить налоги авансом. Соответствующие поправки в Налоговый кодекс в третьем чтении одобрила Госдума, сообщает ТАСС.

Воспользоваться новой возможностью и оплатить налоги авансом можно будет в многофункциональных центрах госуслуг (МФЦ) с 1 января 2019 года.

Опция распространяется не на все виды налогов, а только на три из них: транспортный, земельный и налог на имущество физлиц. С нового года в Налоговом кодексе появится понятие единого налогового платежа физлица. Граждане смогут сами определять размер суммы, которую собираются перечислить в бюджет, и срок.

Законодатели предусмотрели возможность ошибки при проведении платежа. В этом случае деньги можно будет вернуть. Но только при условии, что перечислял их сам налогоплательщик, а не его представитель.

В 1997 году ФНС выпустила социальную телевизионную рекламу, призывающую россиян платить налоги. В ролике использовался слоган «заплати налоги и живи спокойно».

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