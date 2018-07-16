Жерар Депардье накопил долги по налогам в Саранске

Французский актер Жерар Депардье накопил налоговую задолженность в Саранске, и приставы не смогли взыскать ее с него. Информация об этом содержится в базе должников на сайте ФССП России.

Как отмечается в базе, исполнительное производство по взысканию задолженности в отношении актера возбудили 13 июня, а уже 28 июня прекратили его. Причина в том, что приставы не смогли отыскать имущество Депардье, чтобы наложить на него арест. И все принятые судебными приставами-исполнителями меры по поиску имущества актера оказались безрезультатными.

Сумма, которую задержал Депардье, в базе не указывается.

Жерар Депардье стал гражданином России в январе 2013 года. Он получил от президента Владимира Путина паспорт за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа, но в то же время сохранил французское гражданство. В феврале того же года Депардье был зарегистрирован в Саранске.

Депардье объявил о своем решении отказаться от гражданства Франции в декабре 2012 года. Это произошло после того, как тогдашний президент страны Франсуа Олланд собрался ввести 75-процентный налог на годовой доход свыше миллиона евро. После этого актер некоторое время жил в Бельгии, а затем переехал в Россию. В 2018 году он сообщал о своем намерении переехать в Алжир.

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