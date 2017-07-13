Жерар Депардье открыл в Москве продюсерский центр

Французский актер Жерар Депардье создал в России продюсерский центр своего имени. Об этом в четверг, 13 июля, сообщает «Интерфакс».

Общество с ограниченной ответственностью «Продюсерский центр Жерара Депардье» зарегистрировано по адресу проезд Загорского, 7, корпус 2, в Москве.

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«Деятельность будет связана с искусством — это будут книги, выставки, возможно», — рассказал агентству генеральный директор организации Николай Коленчук. Он уточнил, что центр будет заниматься «коммерческой деятельностью, которая не требует лицензии».

В августе 2016-го стало известно, что Депардье открыл обновленный кинотеатр «Россия» и одноименный культурный центр в Саранске.

В январе 2013-го актер получил от президента Владимира Путина паспорт гражданина России за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа, при этом сохранил французское гражданство.