Жерар Депардье отсудил у российской предпринимательницы пять миллионов

Арбитражный суд Москвы частично удовлетворил иск французского актера Жерара Депардье к российской предпринимательнице Елене Лазаревой, постановив взыскать с ответчицы пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 30 июня, сообщает РИА Новости.

С Лазаревой требовали 6,6 миллиона рублей. Согласно иску, деньги были перечислены Лазаревой со счета Депардье в Пробизнесбанке, который лишился лицензии в августе 2015 года. Представитель французского актера заявил в суде, что Депардье не имел никаких финансовых договоров с Лазаревой, а сумма была списана неизвестными.

По словам Лазаревой, она оказывала артисту юридические услуги по договоренности с продюсером Депардье Арно Фрилле. В частности, заявила ответчица, в 2013 году она занималась получением для актера статуса индивидуального предпринимателя.

Материалы по теме Без ума от России Кто может получить российский паспорт вслед за Сигалом и Депардье

Это второй удовлетворенный иск Депардье из трех, зарегистрированных в декабре 2016 года. В апреле артист отсудил у Лазаревой 591 тысячу рублей. Тогда претензия актера заключалась в том, что он обнаружил перевод со своего счета на счет ответчицы денежных средств в размере 500 тысяч рублей с пометкой «Заем» в поле «Назначение платежа». При этом договоров с Лазаревой истец также не заключал.

В январе 2013-го актер получил от президента Владимира Путина паспорт гражданина России за весомый вклад в развитие культуры и кинематографа, при этом сохранил французское гражданство.



