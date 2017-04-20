Депардье заинтересовался покупкой винодельни в Крыму

Французский актер Жерар Депардье планирует посетить Крым для того, чтобы обсудить покупку винодельни на полуострове. Об этом сообщил сопредседатель «Деловой России» Андрей Назаров, передает Rambler News Service.

«Депардье планирует поездку в Крым для обсуждения этого вопроса», — сказал он. По словам Назарова, в настоящее время обсуждаются конкретные даты визита, намечающегося на лето 2017 года. «Во время этого приезда планируется обсудить его инвестиции в винодельни Крыма», — добавил он.

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В апреле 2016 года компания «Легенда Крыма» подарила Депардье сертификат на 10 лоз виноградников сортов «Пино Нуар» и «Вионье». Актер на презентации Ялтинского международного экономического форума в ходе винной дегустации отметил, что уровень крымского вина вырос с тех пор, как он был на полуострове последний раз 10 лет назад.

Депардье в 2013 году получил российский паспорт. В настоящее время он реализует некоторые проекты в России. В частности, в августе 2016 года актер открыл в Саранске обновленный кинотеатр «Россия» и культурный центр, носящий его имя.

Отметим, что актер не новичок в бизнесе. У него уже есть несколько виноградников во Франции. Кроме того, Депардье является владельцем ресторанов в Париже и кафетериев в Бельгии.

