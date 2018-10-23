Россияне назвали комфортный уровень дохода на пенсии

Россияне хотели бы получать после выхода на пенсию в среднем по 37,3 тысячи рублей в месяц. Об этом свидетельствуют данные рекрутингового агентства SuperJob, передает «Российская газета».

Молодежь до 24 лет готова довольствоваться 31 тысячей рублей, россияне старше 45 лет назвали сумму в 39,2 тысячи рублей. Наиболее высокую среднюю сумму обозначили программисты — 42 тысячи рублей в месяц, бухгалтерам оказалось достаточно ежемесячных выплат в размере 37,3 тысячи рублей.

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На государственную пенсию надеются всего 16 процентов опрошенных. Остальные наметили себе дополнительные источники дохода — от работы и подработки (29 процентов) до помощи детей и вкладов в негосударственные пенсионные фонды (по 3 процента). 7 процентов рассчитывают стать рантье, 23 процента опрошенных затруднились с ответом.

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения почти из 300 населенных пунктов из всех округов страны.

19 октября пенсионерка из Новосибирска передала министру труда и социального развития региона Ярославу Фролову подарочный набор с мылом и веревкой, купленный за 89 рублей. Именно на эту сумму в регионе планируется увеличить прожиточный минимум для пенсионеров.

Ранее в октябре министр труда и занятости Саратовской области Наталья Соколова заявила, что прожиточного минимума пенсионера «вполне достаточно для минимальных физиологических потребностей». На предложение попробовать самостоятельно пожить на сумму в 7241 рубль чиновница ответила отказом, заявив, что это будет ей не по статусу. После этого ее отправили в отставку.

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