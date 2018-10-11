Предпенсионерам сохранили налоговые льготы

Госдума приняла в третьем и окончательном чтении президентский законопроект о сохранении льгот по имущественным налогам в прежних границах пенсионного возраста: 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Об этом сообщает «Интерфакс» в четверг, 11 октября.

Законопроект был внесен в нижнюю палату парламента в пакете поправок, связанных с пенсионным обеспечением. Автор инициативы — президент Владимир Путин.

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В конце августа глава государства объявил о смягчении положений пенсионной реформы, которая вызвала негативную реакцию общества. В частности, возраст выхода на пенсию для женщин снизили до 60 лет. Изначально кабинет министров предлагал поднять его до 63 лет. 27 сентября депутаты единогласно поддержали предложения Путина.

Ранее парламентарии также поддержали инициативу Путина об установлении уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

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