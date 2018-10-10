Госдума приняла законопроект о сохранении льгот для пенсионеров

Госдума приняла в первом чтении законопроект, который сохраняет для пенсионеров льготы по имущественным налогам. Об этом сообщает РИА Новости в среду, 10 октября.

Согласно документу, который в нижнюю палату внес президент Владимир Путин, федеральные льготы по земельному налогу и налогу на имущество для пенсионеров сохранятся и после повышения пенсионного возраста.

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Вице-премьер Татьяна Голикова пояснила, что льготы будут предоставляться «не в связи с выходом на пенсию, а при достижении текущего пенсионного возраста». Это позволит получать льготы женщинам, достигшим 55 лет, мужчинам — 60 лет.

27 сентября Госдума приняла в окончательном чтении закон о повышении пенсионного возраста. Изначально кабинет министров предлагал установить возраст выхода на пенсию на уровне 65 лет для мужчин и 63 для женщин, однако это вызвало волнения в обществе. В результате глава государства решил смягчить реформу: возраст выхода на пенсию для женщин снизили до 60 лет. Инициативу президента парламентарии поддержали единогласно.

Ранее депутаты поддержали предложение Путина об установлении уголовной ответственности для работодателей за отказ нанимать лиц предпенсионного возраста. Предпенсионным возрастом глава государства предлагает считать период до пяти лет, «предшествующий назначению лицу страховой пенсии по старости».

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