Медведев научно обосновал повышение пенсионного возраста

Премьер-министр Дмитрий Медведев написал научную статью «Россия-2024: Стратегия социально-экономического развития», в которой, в частности, обосновал повышение пенсионного возраста. Статья опубликована в журнале «Вопросы экономики».

Глава правительства назвал две альтернативы повышению пенсионного возраста: увеличение отчислений в пенсионную систему и снижение реального уровня пенсий. Ни то, ни другое, по словам Медведева, не приемлемо.

Премьер считает, что «неизбежные в дальнейшем решения будут более жесткими и болезненными», нежели нынешняя пенсионная реформа. По его словам, «мы уже не можем пользоваться нормами почти 90-летней давности».

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«Пенсионный возраст уже повышен во всех развитых странах, в которых существуют государственные пенсионные системы и где идет интенсивный процесс старения населения. Мы долгое время сохраняли пенсионный возраст, который был установлен еще в 1930-е годы, хотя продолжительность жизни за это время намного выросла», — подчеркнул Медведев в своей статье.

Глава правительства также обратил внимание, что если на начало 2018 года на тысячу лиц трудоспособного возраста приходилось около 450 пенсионеров, то к началу 2036 года их число вырастет до 550 человек.

27 сентября Госдума на пленарном заседании приняла в третьем и окончательном чтении закон о пенсионной реформе. Возраст выхода на пенсию для женщин устанавливается на уровне 60 лет, для мужчин — на уровне 65 лет.

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