На повышении пенсионного возраста сэкономят триллионы

Уже в 2019 году за счет повышения пенсионного возраста планируется сэкономить около 90 миллиардов рублей, сообщил в интервью «Известиям» глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов.

За шесть лет экономия, по его прогнозам, составит около 3 триллионов рублей. «Эти деньги сейчас направляются на индексацию пенсий, а также на предоставление дополнительных льгот, которые при втором чтении закона о бюджете были туда внесены. Например, льготы для женщин, родивших 3-4 детей», — пояснил Дроздов.

На данный момент, отметил чиновник, на то, чтобы покрыть разницу между выплатами страховых пенсий и страховыми взносами, которые поступают в ПФР, уходит порядка 2,2 триллиона рублей.

«В дальнейшем, учитывая, что мы снижаем обязательства перед пенсионерами, к 2029-2030 году трансферты из бюджета, покрывающие разницу между доходами и расходами, будут стремиться к нулю. Таким образом, мы планируем, что к 2030 году система будет сбалансирована», — заверил Дроздов.

Ранее Дроздов выступил с заявлением о том, что на выплаты пенсий пойдут средства, конфискованные в результате раскрытия коррупционных преступлений. При этом, по его словам, это будет «скорее морально-этической историей».

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