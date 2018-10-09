Деньги коррупционеров отдадут пенсионерам

Полученные в результате раскрытия коррупционных преступлений конфискованные средства с 2019 года будут направлены на выплаты пенсий. Об этом газете «Известия» рассказал глава Пенсионного фонда России (ПФР) Антон Дроздов.

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Он пояснил, что сейчас конфискованные деньги коррупционеров поступают в федеральный бюджет и растворяются в нем. «А со следующего года в проекте бюджета, который внесен в Госдуму, эти средства уже определены как доходы Пенсионного фонда, и они будут совершенно точно направляться на выплаты пенсий. Это будет сделано по факту — сколько поступит, столько и выплатим», — сказал он.

Дроздов добавил, что передача имущества коррупционеров является «скорее морально-этической историей. Чтобы люди точно понимали, куда пошли эти деньги. И не важно, сколько их поступит».

8 октября авторы исследования Сбербанка пришли к выводу, что средний доход работающих пенсионеров в России составляет 46 тысяч рублей. Это в среднем выше заработка россиян предпенсионного возраста, при этом к моменту выхода на пенсию у граждан нет больших накоплений — их средний размер не превышает 150 тысяч рублей.

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