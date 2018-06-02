Россия утвердила план борьбы с обогащением преступников

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Владимир Путин

Президент России Владимир Путин утвердил концепцию борьбы с финансированием терроризма и легализацией преступных доходов. Документ опубликован на сайте Кремля.

Концепция прописывает два глобальных направления работы. Первое предполагает усиление работы с иностранными государствами, в том числе в формате Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ). В приоритете — партнерство со странами БРИКС. Также особое внимание Росфинмониторинга будет уделено финансовым рискам в рамках Евразийского экономического союза.

Российское законодательство в этой области планируется привести в соответствие со стандартами ФАТФ.

Другое направление концепции предполагает совершенствование системы борьбы с нелегальными доходами внутри страны. В частности, в России будут улучшены механизмы конфискации и блокировки незаконных активов. Уголовные дела, связанные с отмыванием денег, финансированием террористов и коррупцией, будут вести следователи, суды и прокуроры особой специализации. Планируется также развивать систему государственных органов, контролирующих финансовые организации.

От финансовых компаний потребуют обеспечения применения риск-ориентированного подхода в деятельности организаций, самостоятельной оценки рисков и прозрачности финансовых операций. Еще одно положение касается лиц с непогашенной судимостью — им законодательно запретят становиться бенефициарами компаний, осуществляющих операции с денежными средствами и иным имуществом.

Контроль за выполнением концепции возложен на Росфинмониторинг, который будет обязан ежегодно отчитываться президенту.

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