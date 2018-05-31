Сенаторы наделили Путина новыми полномочиями

Совет Федерации одобрил законопроект, который наделит президента России Владимира Путина новыми полномочиями. Как сообщает «Коммерсантъ», за эту инициативу проголосовали 142 сенатора, один был против. В конце мая пакет поправок к нескольким федеральным законам прошел три чтения в Госдуме.

Президент сможет «в исключительных случаях» устанавливать «особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения» хозяйственных обществ «в отдельных сферах деятельности». Иными словами, глава государства сможет самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций.

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По словам бывшего министра экономики Андрея Нечаева, такие меры позволят закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний. Он предположил, что речь, скорее всего, идет о таких крупных корпорациях, как «Ростех» и «Газпром».

В общей сложности Путин сможет приостанавливать действие некоторых положений Гражданского кодекса, а также получит возможность принимать решения в области военно-технического сотрудничества (ВТС) с другими странами самостоятельно, без учета отдельных требований закона о ВТС.

Говоря о том, что подразумевается под исключительными случаями, зампред комитета Совфеда по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев, пояснил: «Речь идет о нерядовых ситуациях, выходящих за рамки обыденных процедур». По его словам, предусмотреть все эти ситуации в документах не представлялось возможным, поэтому и была использована обобщенная формулировка.

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