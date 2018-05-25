Путину дали исключительные полномочия

Госдума 24 мая приняла в третьем чтении пакет поправок в несколько федеральных законов, наделяющих президента России полномочиями самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций. Благодаря этому глава государства получит право в исключительных случаях действовать в обход положений Гражданского кодекса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Документ находился в нижней палате парламента без движения с июля 2014-го, когда он был рассмотрен в первом чтении, однако в мае этого года им занялся думский комитет по финансовому рынку. Комитет одобрил поправки, вносящие изменения в закон о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Согласно правкам, в исключительных случаях президент сможет принимать решения в области ВТС без соблюдения отдельных требований настоящего закона (например, он получит право освободить продавцов военной продукции за границей от раскрытия информации о сделках).

О каких требованиях идет речь, а также каким образом определяется исключительность случая, в документе не уточняется.

Этот же пакет поправок расширяет полномочия генерального директора госкорпорации «Ростех» (сейчас эту должность занимает Сергей Чемезов). Теперь руководитель компании сможет принимать решения, не предусмотренные действующим законом о «Ростехе». В госкорпорации это объяснили повышением оперативности действий гендиректора. Затрагиваются и полномочия президента: глава государства, по данным «Коммерсанта», сможет по своему усмотрению определять, каким образом будет раскрываться информация о компаниях «Ростеха».

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Помимо этого, президент получит право в исключительных случаях единолично устанавливать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности. Как пояснил «Росбалту» бывший министр экономики Андрей Нечаев, такие меры позволят закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний. По его словам, речь, скорее всего, идет о таких крупных корпорациях, как «Ростех» и «Газпром». «Это позволит выглядеть хоть как-нибудь объяснимо и прилично», — добавил Нечаев.

По оценке других юристов, несмотря на то, что полномочия президента, согласно Конституции, изменяться не могут, теперь они в этой сфере расширены фактически до уровня соответствующего федерального закона.

Соавтор пакета поправок, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Коммерсанту», что эти инициативы направлены против антироссийских санкций. Отсутствие перечня исключительных обстоятельств он объяснил тем, что «их невозможно описать на бумаге», поскольку они постоянно меняются.

Документ направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Президент Владимир Путин, общаясь 25 мая с руководителями международных информационных агентств, заявил, что всегда строго придерживался и придерживается Конституции России, передает РИА Новости.

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