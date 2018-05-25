Россия
 
Последние новости
В России рассказали о судьбе заподозренных в уничтожении «Боинга» военных
Американец пожаловался на исчезновение дома
Венгрия потребовала от НАТО прекратить поддержку Украины
Рейтинг Тихого океана резко упал
Роналдо нашел аналог Месси
Пенсионерки в белье снялись в откровенной фотосессии
Начались госиспытания новейшего МиГ-35
«Яндекс» объявили помощником пиратов
В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера
Новости партнеров

Путину дали исключительные полномочия

Перейти в «Мою Ленту»
Владимир Путин

Госдума 24 мая приняла в третьем чтении пакет поправок в несколько федеральных законов, наделяющих президента России полномочиями самостоятельно регулировать деятельность отдельных компаний в условиях санкций. Благодаря этому глава государства получит право в исключительных случаях действовать в обход положений Гражданского кодекса, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Документ находился в нижней палате парламента без движения с июля 2014-го, когда он был рассмотрен в первом чтении, однако в мае этого года им занялся думский комитет по финансовому рынку. Комитет одобрил поправки, вносящие изменения в закон о военно-техническом сотрудничестве (ВТС). Согласно правкам, в исключительных случаях президент сможет принимать решения в области ВТС без соблюдения отдельных требований настоящего закона (например, он получит право освободить продавцов военной продукции за границей от раскрытия информации о сделках).

О каких требованиях идет речь, а также каким образом определяется исключительность случая, в документе не уточняется.

Этот же пакет поправок расширяет полномочия генерального директора госкорпорации «Ростех» (сейчас эту должность занимает Сергей Чемезов). Теперь руководитель компании сможет принимать решения, не предусмотренные действующим законом о «Ростехе». В госкорпорации это объяснили повышением оперативности действий гендиректора. Затрагиваются и полномочия президента: глава государства, по данным «Коммерсанта», сможет по своему усмотрению определять, каким образом будет раскрываться информация о компаниях «Ростеха».

Помимо этого, президент получит право в исключительных случаях единолично устанавливать особенности создания, реорганизации, ликвидации и правового положения хозяйственных обществ в отдельных сферах деятельности. Как пояснил «Росбалту» бывший министр экономики Андрей Нечаев, такие меры позволят закрыть от общественности часть информации, касающейся деятельности этих компаний. По его словам, речь, скорее всего, идет о таких крупных корпорациях, как «Ростех» и «Газпром». «Это позволит выглядеть хоть как-нибудь объяснимо и прилично», — добавил Нечаев.

По оценке других юристов, несмотря на то, что полномочия президента, согласно Конституции, изменяться не могут, теперь они в этой сфере расширены фактически до уровня соответствующего федерального закона.

Соавтор пакета поправок, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил «Коммерсанту», что эти инициативы направлены против антироссийских санкций. Отсутствие перечня исключительных обстоятельств он объяснил тем, что «их невозможно описать на бумаге», поскольку они постоянно меняются.

Документ направлен на рассмотрение в Совет Федерации.

Президент Владимир Путин, общаясь 25 мая с руководителями международных информационных агентств, заявил, что всегда строго придерживался и придерживается Конституции России, передает РИА Новости.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В порядке исключительности
Эксперт: Корпорации хотят скрывать информацию о себе и теперь закон это позволяет
В Чечне захотели изменить конституцию ради Путина
Другие материалы рубрики
Россия00:02Сегодня

«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»

Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
19:45Сегодня

Володин поинтересовался доказательствами домогательств Слуцкого

17:42Сегодня

Путин поведал о планах расширения пространства свободы

10:45Сегодня

Голубь умер на последнем звонке и был запущен в небо

Россия14:4224 мая

«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»

Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
18:19Сегодня

Путин назвал санкции игрой в футбол по правилам дзюдо

12:3324 мая

Названо самое приятное для россиян занятие

15:08Сегодня

Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли

Россия00:0021 апреля

«Многие пожалели о своем решении»

Русские уезжали в Америку и пытались стать элитой. Получилось не у всех
17:02Сегодня

Сибиряки покувыркались на шлагбауме и нанесли больнице ущерб на 90 тысяч

09:31Сегодня

Депутаты Екатеринбурга уволили Ройзмана и отменили прямые выборы мэра

15:16Сегодня

Инвалида не пустили в кафе из-за собаки-поводыря

Россия
«Когда спокойное отношение к сексу кого угодно с кем угодно»
Российским школьникам начнут рассказывать об инцесте, изменах и правильной семье
Володин поинтересовался доказательствами домогательств Слуцкого
«Упырь. Обычный человек такое совершить не мог»
Кубанский поселок восстал после убийства многодетной матери: репортаж «Ленты.ру»
Путин поведал о планах расширения пространства свободы
Путин назвал санкции игрой в футбол по правилам дзюдо
«Жил грешно — умру смешно»
Бывшие зэки вышли на свободу, но остались в изоляции
Создавшего питомник редких растений россиянина лишили земли
Все материалы
Мир
Ракетные войны
Россию вновь обвинили в крушении «Боинга» над Донбассом. Что с доказательствами?
Путин высказался о вине России в уничтожении «Боинга» над Донбассом
В США рассказали о бое с ЧВК Вагнера
Трамп услышал Северную Корею и порадовался
Россия потребовала от Британии извинений
«Евреи вынуждены страдать»
Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят
Красные свиньи
Китайские гопники рвутся к власти. Коммунизм предан и забыт
Все материалы
Бывший СССР
На Донецк!
В Донбассе опять война. Украинская армия наступает на позиции ДНР
«Сепаратиста» опробовали в Донбассе
На Украине заблокировали продажу авиабилетов в Крым
Киев нашел у России новое гибридное оружие против Евросоюза
Нападение украинских «идиотов» на фанатов «Ливерпуля» попало на видео
Порошенко назвал сроки освобождения Украины от «агрессора»
Украинские полицейские майнили криптовалюту на рабочем месте
Все материалы
Экономика
Джек МаЗамахнулись
Российские компании хотят создать свой AliExpress. У них ничего не выйдет
Глава ВТБ рассказал о перспективах улучшения отношений России и США
В «Газпром нефти» рассказали о социальных проектах в Сербии
Mars внедрит в Подмосковье новые экологические технологии
РЭЦ договорился о поддержке поставок SSJ-100 и MC-21 в Африку
Сечин назвал мощные факторы роста потребления нефти
Путин напугал мир небывалым экономическим кризисом
Все материалы
Силовые структуры
«Мы не думали, что он может совершить такое зверство»
Житель якутского села расстрелял соседей. Среди жертв — женщины и дети
Вне зоны доступа
Зэки массово выманивают у россиян деньги. Тюрьмы их защищают
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Несломленный зоной вор в законе Бадри Кутаисский стал козырем силовиков
Гадалка вынудила владельцев «Нота-банка» украсть миллионы
Чемпион по кикбоксингу из Госнаркоконтроля сел за уругвайский кокаин
Покровителю уличных воров Москвы велели угомониться перед ЧМ-2018
Все материалы
Наука и техника
Долбит нормально
Обзор самого странного и бесполезного гаджета Apple
F-35 Lightning IIСмерть с небес
Этот американский истребитель похоронил Су-57. Он быстрый и невидимый
«Собирание земель вокруг Москвы — миф»
Кто на самом деле создал Россию
Начались госиспытания новейшего МиГ-35
Пентагон отчитался о создании сверхсветового двигателя
Разработчик раскрыл бесшумность АПЛ «Хаски»
Назван эффективный способ бросить курить
Все материалы
Спорт
«Молодчик, Саня»
Овечкин — в финале Кубка Стэнли. Это его последний шанс взять трофей
В американском хоккеисте поселился 63-сантиметровый червь
Мутко снова перешел на английский
Британка отказалась пожать руку россиянке перед турниром по ММА
Вандалы осквернили могилы погибших в авиакатастрофе хоккеистов «Локомотива»
Стало известно о первом признании Россией создания допинг-системы
Родители юных биатлонистов пожаловались на ставившего детям капельницы тренера
Все материалы
Культура
Харви ВайнштейнВошел и вышел: Вайнштейну грозит тюрьма за изнасилование
Голливудского продюсера арестовали спустя полгода расследований. И отпустили
Озолотить Билла
Умер создатель культовых киноплакатов XX века
Чуи, мы в коме
Кино недели: от «Хана Соло» до «Секса не будет!!!»
Шнуров объявил о разводе с женой
Вайнштейна отпустили
Щупанье собачьих гениталий в детском фильме вызвало скандал
Вайнштейна арестовали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Если сойдете с ума, ничем не поможем»
Они зарабатывают на миллионах зрителей. Когда-то их место было на дне
Рекламное очко
Российский YouTube мог стать великим, но ему помешали деньги
Зажал мелочь
Что погубило самого опасного хакера в мире
В сотнях дешевых моделей смартфонов на Android нашли старый вирус
Рейтинг Тихого океана резко упал
Американка наплевала на резюме и получила работу за подборку музыки
«Яндекс» объявили помощником пиратов
Все материалы
Ценности
Догнать и пояснить
Что надеть и как постричься, чтобы вывести из себя националистов
Весенний урожай
Что косметические бренды приготовили к лету самым модным людям планеты
Нежить
Кому нужны виртуальные персонажи и могут ли они захватить мир
Дешевая косметика оставила белую девушку черной
Подсчитано состояние Джиджи Хадид
Меган Маркл подтолкнула девушек показать истинное лицо
Продажи золота выросли благодаря Меган Маркл
Все материалы
Путешествия
Гостиничные легенды
Как сэкономить на проживании в отеле, получить бонусы и хорошо отдохнуть
«Представляешь, пять этажей только порно!»
Грязное белье и дети напрокат: как японцы развлекаются после работы
Мужчины унизили женщину-пилота
Определено самое привлекательное для путешествий гражданство
Раскрыта смертельная опасность бассейнов в отелях
На взвинтившие цены гостиницы нашли управу
В голливудском аэропорту столкнулись два самолета
Все материалы
Из жизни
Безысходность и рога
Они устали от войн и нашли себя в бараньих боях
Выжали до капли
Его уникальная кровь спасла миллионы людей. Пришло время пожить для себя
«В Америке больше медведей, чем в России»
Американец увлекся советской историей и переехал в Москву
Американский город накрыло облако пепла из человеческих останков
Хитрый кролик убежал от кошки и попался в когти совы
Англичанин нашел метровую змею в коробке с хлопьями
Кишащие спорами документы довели писателя до комы
Все материалы
Синий «Бумер»
Едет ли тяжелый BMW M5 в быстрых поворотах Сочинского автодрома?
«Майбах» из пикапа
Как сделать из американского пикапа седан за 300 000 долларов
«Камри» на раме. Часть 2
Эксплуатация и стоимость владения Toyota Fortuner. Подводим итоги длительного теста
Проблемные автомобили
Топ-10 машин, которые чаще приходится гонять на ремонт к дилеру
Volkswagen будет собирать в Калуге «интересную модель»
Toyota назвала цену крошечного кроссовера для России
Dodge возродит суперкар Viper без мотора V10
Все материалы
На грани
Людей будущего расселят в отели-конструкторы. Как это будет выглядеть?
Море взаймы
Ипотека в Крыму теперь доступна всем. Но есть одна проблема
Крыша едет
Азиатские небоскребы, от которых кружится голова
Квартиру с собственным люком в метро нашли в Москве
Россиянка три года отказывалась получать квартиру из-за долга в 20 тысяч рублей
Названы округа Москвы с самыми дешевыми квартирами
Ставки по ипотеке перестали снижаться из-за американских санкций
Все материалы