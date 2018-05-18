В Чечне захотели изменить конституцию ради Путина

Парламент Чечни внес в Госдуму поправки к конституции о сроках замещения должности президента России. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента республики в пятницу, 18 мая.

«На данном этапе развития страны назрела необходимость увеличения продолжительности пребывания в должности главы государства одного лица до трех сроков подряд. (...) На фоне сложившейся сложной внешней политической обстановки важно сохранить преемственность государственной власти», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

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9 мая сообщалось, что парламент Чечни подготовил законопроект о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. С аналогичной инициативой ранее выступал руководитель республики Рамзан Кадыров. Он подчеркивал, что действующему российскому лидеру Владимиру Путину альтернативы нет и надо задуматься над продлением сроков его полномочий.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, комментируя предложение чеченских парламентариев, заявил, что «это не вопрос, который на повестке дня президента».

После реакции представителя Кремля Кадыров написал в своем Telegram-канале, что «это вопрос народа, потому что конституцию принимает народ, и как решит народ».

«Я полностью согласен с пресс-секретарем Президента России Дмитрием Песковым, когда он говорит, что это конституционный вопрос, который не стоит на повестке дня Президента РФ, это не вопрос государства. Конечно, это не вопрос Президента тоже. То, что он не стоит на повестке Президента РФ, мы хорошо знаем. Но это вопрос народа, потому что Конституцию принимает народ, и как решит народ, так и будет. Со всей ответственностью заявляю, что свое мнение я ни с кем не согласовывал, не обсуждал. Я просто исхожу из той ситуации, которая сегодня сложилась во всем мире, в частности вокруг нашего государства. (...) В Чечне проживает около 1,5 млн человек. Абсолютное большинство наших избирателей в ходе честного, прозрачного и всенародного голосования оказали решительную поддержку политическому и экономическому курсу Владимира Путина. Небывалый уровень поддержки он получил и по всей стране. Поэтому уверен, что народ на все 100 процентов одобрит предложение продления пребывания одного лица в должности Президента до трех сроков подряд. (...) Мы наглядно видим, что Президент России Владимир Путин последовательно и жестко проводит курс на развитие экономики и социальной сферы, повышение уровня жизни населения, укрепление обороноспособности», — пояснил он (орфография и пунктуация автора сохранены).

7 мая Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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