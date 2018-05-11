Кремль отреагировал на инициативу Чечни о трех президентских сроках подряд

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию о том, что законодатели Чечни предложили позволить главе государства занимать свой пост три срока подряд вместо двух. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 11 мая.

«Это не вопрос, который на повестке дня президента», — заявил представитель Кремля.

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9 мая сообщалось, что парламент Чечни подготовил законопроект о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Спикер республиканского заксобрания Магомед Даудов отметил, что «поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».

С аналогичной инициативой около месяца назад выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявлял, что действующему российскому лидеру Владимиру Путину альтернативы нет, и надо задуматься над продлением сроков его полномочий.

7 мая Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Принятие присяги прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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