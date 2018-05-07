Путин назвал непростительные для истории ошибки

Россия должна быть современной и динамичной, смело принимать вызовы времени, потому что история не прощает расслабленности, заявил президент России Владимир Путин на церемонии инаугурации, которая состоялась в Большом Кремлевском дворце в понедельник, 7 мая. Трансляцию мероприятия вел Первый канал.

«История не прощает безразличия и непоследовательности, расслабленности», — сказал он после вступления в должность.

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Глава государства добавил, что России нужны прорывы во всех сферах жизни, а на это способно только общество без «дремучего охранительства» и «бюрократической мертвечины».

В начале своего выступления Путин поблагодарил граждан за поддержку и доверие, а также заверил, что считает смыслом своей жизни сделать все для благополучия страны.

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Это четвертый срок Владимира Путина на посту президента, впервые он возглавил государство в 2000 году, затем в 2004-м. С 2008-го по 2012-й должность президента занимал Дмитрий Медведев, в сентябре 2011 года Путин объявил, что пойдет на новый президентский срок, который с 2012-го увеличился с четырех до шести лет.

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