Чечня попросила три срока подряд для Путина

Парламент Чечни подготовил законопроект о продлении полномочий главы государства с двух до трех сроков подряд. Об этом сообщает РИА новости со ссылкой на спикера республиканского заксобрания Магомеда Даудова.

По его словам, этот вопрос рассматривался на заседании Совета парламента. Даудов считает, что «поправка не умаляет демократические основы государства и дает возможность народу определить свое будущее».

С аналогичной инициативой около месяца назад выступал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заявлял, что у Путина нет альтернативы, и надо задуматься над продлением сроков его полномочий. Парламент поддержал руководителя региона и пообещал рассмотреть возможность подготовить соответствующий законопроект.

Ранее, 7 мая, Владимир Путин в четвертый раз вступил в должность президента России. Принятие присяги прошло в Андреевском зале Большого Кремлевского дворца. На церемонии присутствовали около пяти тысяч человек.

Путин выиграл выборы 18 марта, набрав 76,69 процента голосов (56,4 миллиона человек). Второе место занял кандидат от КПРФ Павел Грудинин с 11,77 процента, на третьем месте оказался лидер ЛДПР Владимир Жириновский, получивший 5,65 процента голосов.

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