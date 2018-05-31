Отбор получателей президенстких грантов назвали жестким

Качество заявок на получение президентских грантов для некоммерческих организаций (НКО) улучшается. Об этом заявил первый замглавы Администрации президента РФ Сергей Кириенко, передает ТАСС в четверг, 31 мая.

«Участники [конкурса] понимают, что экспертиза [проектов, претендующих на гранты] будет профессиональной, достаточно жесткой», — сказал он в четверг на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов главы государства на развитие гражданского общества.

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Кириенко рассказал, что в прошлом году его «бомбардировали» звонками с просьбами обратить внимание на тот или иной проект, в этом году подобных инцидентов не было совсем. То есть, пояснил он, участники конкурса поняли, что процедура отбора проектов «будет абсолютно прозрачной».

На первый конкурс 2018 года поступило более девяти тысяч заявок, что на 40 процентов больше, чем в аналогичный период 2017 года.

В этом году указом президента на поддержку некоммерческих организаций выделено восемь миллиардов рублей. Денежные средства будут распределяться между НКО по итогам двух конкурсов.

Конкурсы по предоставлению государственной поддержки НКО, участвующим в развитии институтов гражданского общества, проводятся с 2006 года.

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