Большую часть президентских грантов задумали отправить в регионы

Порядка 84 процентов фонда конкурса президентских грантов планируется распределить между некоммерческими организациями из регионов, заявил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко. Его слова приводит РИА Новости в среду, 22 ноября.
«На второй конкурс у нас подано 9543 проекта от восьми тысяч некоммерческих организаций из всех без исключения регионов нашей страны. Это важно. У нас не осталось регионов, которые не принимали бы участие в конкурсе», — сказал Кириенко на заседании координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов президента на развитие гражданского общества.
По его словам, это свидетельствует о том, что НКО поверили в открытость и прозрачность конкурса. Кроме того, отметил Кириенко, более 70 процентов потенциальных победителей ранее их никогда не получали гранты. «Это достойный результат», — подчеркнул он.
1 августа сообщалось, что гранты главы государства на реализацию общественных проектов получили 970 из более чем 6,6 тысячи НКО. Тогда же директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова отметила, что конкурс продемонстрировал рост профессиональных требований к подавшим заявки организациям.
Размер фонда второй конкурса — 4,5 миллиарда рублей. В ходе первого грантового конкурса 2017 года было распределено 2,25 млрд рублей.