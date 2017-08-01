Распределены президентские гранты для НКО

Опубликованы итоги первого в 2017 году конкурса грантов президента России на развитие гражданского общества.

В понедельник, 31 июля, на заседании Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление президентских грантов был рассмотрен вопрос формирования итогового перечня победителей. Предложения по списку были сформированы объединенным экспертным советом 20 июля по итогам работы 460 независимых экспертов.

Всего из поданных на соискание свыше 6,6 тысячи заявок удовлетворено 970 заявок НКО из различных регионов России. Заявки были распределены по 12 грантовым направлениям.

Ранее председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов, первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко пообещал, что некоммерческим организациям, которые не смогли пройти отбор на получение президентского гранта, помогут разобраться в собственных ошибках. По его словам, членам Фонда президентских грантов и Объединенного экспертного совета поручено провести работу со всеми НКО, которые не смогли одержать победу.

Кириенко также отметил, что свыше 80 процентов заявок на президентские гранты, получивших высшую оценку от экспертов, поступили от региональных НКО.

Старт экспертизе проектов, общая сумма запрашиваемых средств по которым превысила 31 миллиард рублей, был дан в начале июня.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.