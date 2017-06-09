Совет по грантам при президенте России рассмотрел шесть тысяч заявок

В пятницу, 9 июня, прошло заседание совета по грантам при президенте России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Фонда президентских грантов.

На заседании был дан старт экспертизе проектов, представленных на конкурс. Провел мероприятие председатель совета, заместитель председателя Внешэкономбанка Андрей Клепач.

На конкурс было представлено рекордное количество в 6623 проектов. Общая запрашиваемая сумма превышает 31 миллиард рублей. До экспертизы по итогам заседания было допущено 5933 заявки.

Результаты конкурса объявят к 31 июля.

«Грантами поддерживается очень широкий спектр тех направлений, которыми занимается некоммерческий сектор. Мы реализовывали несколько проектов. Один из них — проект в сфере волонтерской деятельности: мы делали курсы по безопасности волонтеров, обучали их работам с рациями, разворачиванию пунктов временного размещения, что необходимо с собой брать — то есть чтобы они не были обузой в тех местах, куда они приезжают», — рассказывает о своем опыте Алексей Полковников, исполнительный директор Русской гуманитарной миссии.

«Я вам честно скажу, что президентский грант — это одна из лучших форм поддержки некоммерческих организаций. Да, есть там какие-то особенности, связанные с оформлением документов, отчетов и так далее, но как форма поддержки это очень важно и ее нужно обязательно дальше продолжать», — добавляет он.

«Мы получали президентский грант не однажды, а, если не ошибаюсь, трижды, последние три года. Гранты мы получали на конкретную программу — глобальный проект "История России в фотографиях". Для нас эта программа крайне важная, потому что это, безусловно, про историю фотографии, но прежде всего про историю нашей страны, которую, к сожалению, при тех бросках нашего образования, которые происходили в последнее время, молодежь совсем не знает, катастрофически», — отмечает Ольга Свиблова, директор Мультимедиа Арт Музея.

«Гранты открыты, там все понятно, куда что тратится, кто сколько получает. Мне кажется, что это тоже очень важно, потому что грант президента — это то, что ответственно вдвойне, и за каждую копейку должен быть отчет и конкретный результат. И если людям нужен наш продукт, значит мы что-то полезное создаем», — заключает она.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017 года учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов. Подать заявку могут некоммерческие организации, участвующие в развитии институтов гражданского общества.

В 2017 году проводится два конкурса. Прием заявок на первый завершился 31 мая, второй конкурс откроется 16 августа, подать заявку можно будет до 29 сентября.