Кириенко рассказал о вале заявок на президентские гранты от региональных НКО

Свыше 80 процентов заявок на президентские гранты, получивших высшую оценку от экспертов, поступили от региональных НКО. Об этом сообщил первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко, передает «Российская газета» в понедельник, 31 июля.

«У нас среди тех, кто набрал наибольший балл, абсолютное большинство это представители регионов — 81,5 процента», — сказал Кириенко на заседании возглавляемого им Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов.

Подводить итоги можно будет только после того, как проекты победитлей будут реализованы, отметил он. Однако уже сейчас очевидно, что получение грантов стало доступнее для региональных общественных организацией, подчеркнул первый замглавы АП.

По его данным, в этом году поступило свыше 6,6 тысячи заявок почти из всех субъектов Федерации — примерно в два раза больше, чем в предыдущие годы.

«Весь набор нововведений — единый оператор, электронная форма подачи заявки как более простая, открытая система критериев оценки, возможность поддержки небольших проектов — все это, безусловно, дает свой результат», — отметил Кириенко.

Старт экспертизе проектов, общая сумма запрашиваемых средств по которым превышает 31 миллиард рублей, был дан в начале июня.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.