ОНФ заявило о намерении добиваться индексации всех грантов в области культуры

Общероссийский народный фронт (ОНФ) будет добиваться индексации всех грантов президента России в области культуры. Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру» в четверг, 6 июля.

Движение предлагает индексировать гранты на 44 процента, начиная с июля этого года. Эту инициативу выдвинула и администрация президента, отмечается в сообщении. «Фронтовики» встретились с руководителями учреждений культуры и представителями профильного министерства, которые также выступили в ее поддержку.

В ОНФ напомнили, что президент Владимир Путин поручил с 1 июля обеспечить индексацию грантов главы государства, «исходя из уровня инфляции, устанавливаемого федеральным законом на очередной финансовый год и на плановый период, начиная с 2012 года». Однако Минфин рассчитал дополнительные субсидии только для 45 из 83 коллективов-грантополучателей, утвержденных в конце 2015 года. Не были учтены, в частности, оркестр «Виртуозы Москвы» и оркестр под управлением Юрия Башметова.

«Избирательный подход Минфина искажает смысл поручения главы государства, Народный фронт будет настаивать на том, что индексация должна учитывать все 83 творческих коллектива», — заявила руководитель рабочей группы «Образование и культура как основы национальной идентичности», депутат Госдумы Любовь Духанина.

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Руководитель Санкт-Петербургского академического театра балета Борис Эйфман подчеркнул, что восемь лет назад учреждение сделало выбор в пользу президентского гранта, а не правительственного. «В результате в нынешней ситуации передо мной стоит вопрос не только финансовый, но и моральный: так какой, получается, свежести мое искусство?» — отметил он.

В пресс-релизе отмечается, что на субсидирование культурных учреждений, не учтенных Минфином, необходимо дополнительно 747,2 миллиона рублей. Пока министерство заложило сумму в более чем 1,6 миллиарда рублей.

4 мая на сайте Кремля был опубликован перечень поручений президента по итогам заседания медиафорума, который провел ОНФ в начале апреля. В частности, правительству было поручено обеспечить с 1 июля индексацию президентских грантов. Кроме того, в список грантополучателей должен был попасть Пермской государственный академический театр оперы и балеты имени П. И. Чайковского.