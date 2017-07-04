Брянские активисты ОНФ пожаловались на свалку рядом с археологическим памятником

Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) обратились в природоохранную прокуратуру с просьбой ликвидировать свалку в овраге в непосредственной близости от археологического памятника «Чашин курган» в Брянске, сообщается на сайте ОНФ.

По данным ОНФ, склоны 20-метрового оврага полностью завалены бытовым и строительным мусором. Общий объем отходов превышает 200 кубических метров. Отмечается, что мусор на этом месте скапливается в течение нескольких лет.

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Ранее региональное отделение ОНФ направило обращение в департамент природных ресурсов и экологии Брянской области и в городскую администрацию. По итогам рассмотрения документа ведомство обязало мэрию города ликвидировать свалку до 1 июля 2017 года.

«Чашин курган» считается местом основания Брянска.

В январе активисты ОНФ предложили создать интерактивную карту свалок, объекты которой должны были наносить сами волонтеры.