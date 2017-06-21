Воробьев предложил ужесточить наказание за нелегальные свалки

Власти Московской области совместно с Общероссийским народным фронтом (ОНФ) задумались о разработке законопроекта, ужесточающего наказание за незаконные свалки. С соответствующей инициативой выступил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360» в среду, 21 июня.

«Мы сколько угодно можем фотографировать незаконные свалки, развалы мусора. И я благодарен ОНФ, что эта работа ведется, — сказал он на встрече с активистами фронта. — Но без наказания мы так и будем бегать в фартуках, перчатках и убирать».

Губернатор назвал ситуацию с нелегальными свалками в Подмосковье безобразной. Он подчеркнул, что субботников недостаточно: нужно наказывать виновных.

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15 июня жители Балашихи в ходе прямой линии с президентом Владимиром Путиным пожаловались на то, что свалка на Кучинском полигоне практически вплотную приблизилась к их домам.

Губернатор сразу же выехал на место. Он заявил, что по плану полигон должен быть закрыт в 2021 году, однако власти примут все усилия, чтобы ускорить этот процесс.

Ранее в июне глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести проверку по факту загрязнения окружающей среды из-за стихийных свалок в Мособласти.