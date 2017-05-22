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На фронте без перемен

Завершится ли миссия ОНФ после президентских выборов

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Александр Бречалов, назначенный в апреле врио главы Удмуртии, решил участвовать в выборах главы региона. Кто сменит его на посту сопредседателя центрального штаба Общероссийского народного фронта, пока неизвестно. Это зависит от задач, которые Кремль поставит «фронтовикам» на выборы главы государства, считают эксперты. Какая роль отведена ОНФ в президентской кампании и что с ним будет после 2018 года, пыталась выяснить «Лента.ру».

В апреле глава Удмуртии Александр Соловьев, подозреваемый во взяточничестве, был отправлен в отставку в связи с утратой доверия. Временно исполняет обязанности главы региона Александр Бречалов, курировавший в ОНФ, в частности, антикоррупционные проекты.

Сохранять руководящий пост в ОНФ он больше не сможет. «Переходя на работу в госструктуры, лидеры ОНФ превращаются в госслужащих, а это совершенно иное состояние. Здесь действует принцип разделения труда», — подчеркивает политолог и член ИСЭПИ Алексей Зудин. По тем же основаниям ОНФ в ноябре вывел из состава центрального штаба губернаторов Волгоградской и Брянской областей Андрея Бочарова и Александра Богомаза.

Смена ментора

Замену Александру Бречалову подберут в течение месяца, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники. Среди возможных кандидатов — член совета фонда «Сколково», ректор МГТУ им. Баумана Анатолий Александров, руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Виктор Климов, а также ряд депутатов Госдумы, в том числе единоросс, член центрального штаба «фронта» Антон Гетта. В феврале он перешел из думского комитета по противодействию коррупции в комитет по финансовому рынку.

Новому сопредседателю достанутся в наследство проекты, связанные с предпринимательством и борьбой с коррупцией. Гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин отмечает, что в антикоррупционной работе «фронтовики» добились серьезных успехов и ее следует продолжать. По данным «Левада-Центра», почти 80 процентов россиян считают, что органы власти поражены коррупцией. У такой повестки есть и политическая функция. Коррупционные разоблачения, произведенные «фронтовиками» в регионах, по сути, лишили внесистемную оппозицию ее основного козыря — антикоррупционных расследований, отмечали эксперты.

Бречалов прекрасно справлялся с поставленными перед ним задачами, подчеркивает директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин. По его мнению, Бречалов не мог оставаться в руководстве Народного фронта по аппаратным соображениям: первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко не хотел видеть на стратегическом направлении ставленника своего предшественника Вячеслава Володина. «Условно говоря, это должна быть креатура либо непосредственно господина Кириенко, потому что ОНФ входит в сферу его ответственности, либо та кандидатура, против которой он не возражает, — считает Салин. — Такой кандидатуры пока нет». Кадровые перестановки будут производиться в соответствии с задачами Народного фронта на президентскую кампанию, полагает политолог, а задачи эти пока не ясны.

Новый поворот

Ротация кадров после думских выборов и перехода Вячеслава Володина на работу в Госдуму коснулась ОНФ не сразу. За бывшим первым замглавы АП в нижнюю палату парламента переместились, в частности, Татьяна Воронова, руководившая управлением по внутренней политике (УВП), и ее зам Ольга Ситникова. Перед Новым годом стало известно, что ОНФ покидает замглавы исполкома организации Артем Балыхин, отвечавший за работу с регионами. Отмечалось, что сын депутата ГД Григория Балыхина может перейти на работу к Володину. Нашлось ли ему место в нижней палате парламента, неизвестно. Зато известно, что в ОНФ его должность занял референт территориального блока УВП Андрей Жорин. Руководитель исполкома ОНФ Алексей Анисимов работал с ним в свою бытность замначальника избирательного штаба Владимира Путина в ходе президентской кампании 2012 года. Сам Анисимов после выборов возглавлял департамент региональной политики УВП.

Эксперты сходятся в мнении, что «фронтовики» сейчас сосредоточены именно на регионах. Помимо зарекомендовавших себя проектов (например, «За честные закупки» или «Карта убитых дорог»), активисты обратили внимание на мониторинг экологических проблем. В соответствии с повесткой — 2017-й объявлен Годом экологии. На межрегиональной конференции ОНФ, прошедшей в Калининграде 18 мая, было заявлено, что за 2,5 года участники ОНФ выявили оцениваемый в 122 миллиарда рублей ущерб, нанесенный природоохранным территориям. «Более 170 уголовных и административных дел было возбуждено по нашим обращениям, часть этих обращений привели к тому, что огромные территории были сохранены», — сообщил координатор Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии, депутат Владимир Гутенев (который, по сведениям источников, также числится в претендентах на место Бречалова).

На ноябрьском съезде ОНФ президент отмечал работу активистов в сфере контроля за госзакупками. По подсчетам Путина, благодаря «фронтовикам» бюджет сэкономил 227 миллиардов рублей.

К президентской кампании 2018 года перечень задач Народного фронта может расшириться, считают опрошенные «Лентой.ру» эксперты. «Сейчас федеральный центр испытывает очень серьезный дефицит связи с регионами. Это касается и каналов поступления информации из субъектов, и, наоборот, ретрансляция сигналов из федерального центра в регионы», — говорит директор Центра политологических исследований Финансового университета Павел Салин. По его словам, доверие к административным каналам связи снизилось после волны протестных акций, прокатившейся по России 26 марта. «Отчеты от региональных вице-губернаторов по внутренней политике о ситуации в субъектах были одни, а в итоге народ вышел, и это стало не то чтобы шоком, но серьезной неожиданностью для кураторов», — отмечает Салин. По его мнению, ОНФ с момента создания выполняет функцию альтернативного канала связи с регионами, однако к президентской кампании она может быть значительно расширена.

Политтехнологи, прощупывающие почву в субъектах к президентским выборам, высказывают опасения, что в избирательных штабах на местах сигналы будут искажаться. Поэтому у властей может возникнуть спрос на канал прямого взаимодействия с населением — в обход местных чиновников, предполагает собеседник. Пока никаких четких установок нет, но к президентской кампании они появятся, уверен он.

Без дела не останутся

Одной из ключевых для Народного фронта остается контролирующая функция, что подтвердило совместное заседание Госсовета и комиссии по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития. 4 мая после выступлений членов кабмина и глав регионов президент попросил ОНФ дать оценку реализации «майских указов». С 2014 года без его распоряжения поручения главы государства с контроля не снимаются. Руководитель исполкома организации Алексей Анисимов озвучил неутешительные результаты: из 179 поручений, которые находятся на контроле «фронта», полноценно исполнены только 35. С ноябрьского съезда мало что изменилось. Тогда активисты доложили, что лишь 16 процентов поручений можно считать выполненными.

«Надзор за исполнением "майских указов" уперся в нежелание или неспособность реализовывать их со стороны исполнительной вертикали и региональных глав», — отмечает политолог Алексей Мухин. Изменится ли ситуация? Вряд ли, считают эксперты. Однако сходятся во мнении, что на Народном фронте это не отразится. «Роль ОНФ шире, чем контролера за "майскими указами"», — говорит Павел Салин.

Общественное объединение, сформировавшееся в период президентской кампании 2012 года по инициативе Владимира Путина, заняло уникальную нишу. «Это ниша общественного контроля за функционированием основных государственных институтов и механизмов, — объясняет член ИСЭПИ Алексей Зудин. — Причем этот постоянный контроль — вещь достаточно деликатная, поскольку речь идет именно о контроле, а не о подмене работы госорганов». А с учетом того, что госинституты всегда будут несовершенны, без дела «фронтовики» не останутся, отмечает собеседник.

Тем не менее четких задач на долгосрочную перспективу у ОНФ нет. О своем намерении баллотироваться на следующий срок российский лидер еще не заявил, на фоне чего не обошлось без слухов о возможности закрытия проекта. Об этом речи не идет, но и дальнейшая роль ОНФ как в целом в политической жизни, так и в президентской кампании не прояснится, пока Владимир Путин не раскроет свои планы на выборы 2018 года.

Екатерина Кориненко

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