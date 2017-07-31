Недобравшим баллов на конкурсе президентских грантов НКО объяснят недочеты

Некоммерческим организациям, которые не смогли пройти отбор на получение президентского гранта, помогут разобраться в собственных ошибках. Об этом заявил председатель Координационного комитета по проведению конкурсов на предоставление грантов, первый замглавы администрации главы государства Сергей Кириенко в понедельник, 31 июля, передает ТАСС.

Информация о результатах конкурса, по его словам, будет обнародована в самое ближайшее время. «Каждая организация будет понимать, сколько баллов она получила, сможет получить консультации, почему она получила те или иные баллы», — отметил Кириенко.

Он подчеркнул, что членам Фонда президентских грантов и Объединенного экспертного совета поручено провести работу со всеми НКО, которые не смогли одержать победу. «Очень рассчитываем, что эти организации исправят свои ошибки, потому что были хорошие, сильные проекты, которые не прошли просто потому, что были неправильно оформлены, не в соответствии с требованиями», — сказал чиновник.

Результаты конкурса, по данным на сайте грантооператора, будут опубликованы не позднее 23:30 понедельника.

Ранее в понедельник Сергей Кириенко заявил, что 81,5 процента заявок, получивших высший балл от экспертов, поступили из регионов. Всего на соискание президентских грантов их было подано свыше 6,6 тысячи.