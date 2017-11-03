Путин указал на постоянный рост финансирования социальных проектов

Финансирование социальных проектов по программе Фонда президентских грантов не планируется сокращать, в последние годы оно только увеличивалось, заявил глава государства Владимир Путин на форуме активных граждан «Сообщество». Его слова в пятницу, 3 ноября, передает РИА Новости.

«С 2012 года у нас первые гранты были миллиард. В этом году — 7 миллиардов с лишним. За все это время — 22 миллиарда», — сказал Путин в ответ на просьбу не уменьшать объемы финансирования.

Участник проекта «Урфин Джюс. Инклюзивный благотворительный спектакль», победителя первого конкурса грантов, Ян Кузнецов рассказал российскому лидеру о работе в рамках проекта, а его мама попросила не сокращать финансирование фонда.

1 августа сообщалось, что гранты главы государства на реализацию общественных проектов получили 970 из более чем 6,6 тысячи НКО. Тогда же директор Агентства социальной информации, член Общественной палаты России Елена Тополева-Солдунова отметила, что конкурс на получение НКО президентских грантов продемонстрировал рост профессиональных требований к подавшим заявки организациям.

Конкурсы на предоставление грантов проводятся с 2006 года. С 2017-го был учрежден единый оператор — Фонд президентских грантов.